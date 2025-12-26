Nic Nemeth analiza la alianza entre WWE y TNA

Antes de que Vince McMahon revolucionara la lucha libre profesional con la fundación de la WWE, los territorios permitían a los luchadores competir en todo Estados Unidos en diferentes promociones sin tener que firmar con ellas. Es decir, la «exclusividad» de las marcas era una utopía y conceptos actuales como «la puerta prohibida» (sin mencionar explícitamente esta frase) era de lo más normal hace unos 50 años.

► Nic Nemeth compara alianza WWE-TNA con la era de los territorios

En los últimos años, la barrera de la exclusividad ha ido rompiéndose, y hemos visto como AEW ha establecido alianzas con NJPW, CMLL y AAA (en su momento) para permitir apariciones de luchadores en otras promociones y, con la nueva administración de WWE bajo TKO, tambíen decidieron tomar ese camino estableciendo una relación de varios años con TNA, a la vez que en abril pasado adquirieron AAA, con lo cual también vemos a los luchadores competir en estas tres empresas sin mayores restricciones, generándose enfrentamientos que hasta hace una década eran impensados.

Nic Nemeth fue entrevistado recientemente en «KVIA ABC-7» y resaltó que gracias al acuerdo de la WWE con TNA, los luchadores ahora pueden competir en ambas promociones, afirmando que esto ha devuelto la esencia de la lucha libre en territorios.

«Los territorios desaparecieron hace 40 o 50 años, y ahora, al poder cambiar de compañía, de elenco, a espectáculos independientes, puedes sentir a diferentes públicos, a diferentes personas. Aprendes de diferentes personas»

«Desde la pandemia, el calendario de la WWE pasó de cinco noches a la semana a una o dos, así que no tienes tantas noches para retribuir y enseñar a los jóvenes promesas. Así que tener ese crossover de NXT con TNA, donde no sabes quién va a aparecer en ‘Impact’, no sabes quién va a aparecer en ‘NXT’ los martes por la noche; tener que ir y venir… y conseguir enfrentamientos que nunca pensaste que verías.»

El ex Campeón Mundial TNA agregó también que lo que más aprecia de la alianza WWE-TNA es poder retribuir a los jóvenes talentos y expresó que el acuerdo ha sido fructífero hasta ahora, pero que solo mejorará en el futuro.