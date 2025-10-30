Nic Nemeth amenazó con irse de WWE en el 2019

En el 2023, tras casi 20 años en la empresa, Nic Nemeth (también conocido como Dolph Ziggler) fue despedido por la WWE, revelando posteriormente que él mismo había solicitado su despido. Actualmente, está trabajando en TNA, donde ha logrado convertirse en Campeón Mundial TNA y Campeón Mundial de Parejas TNA junto a su hermano Ryan Nemeth.

► Dolph Ziggler no estaba de acuerdo con el plan original de Vince McMahon

Nic Nemeth estuvo a punto de abandonar la WWE años antes de su salida, específicamente en el 2019, cuando Vince McMahon decidió programarlo para un combate contra Goldberg en SummerSlam. El luchador fue entrevistado recientemente por Chris Van Vliet en «Insight», y reveló que asumió que sería un combate corto, pero se quedó atónito al conocer el plan de Vince McMahon, ya que terminó perdiendo en muy poco tiempo tras recibir una lanza y un Jackhammer del miembro del Salón de la Fama WWE.

«Le dije: ‘Vince, ¿por qué estoy en este combate si cualquiera puede recibir una lanza y un Jackhammer?’. Él me respondió: ‘No sé qué puede hacer contigo’. Si no puedo participar en este combate haciendo algo, entonces tengo que irme de esta empresa ahora mismo, y no estoy bromeando. … Si esto es simplemente para que un espantapájaros reciba una lanza y un martillo neumático, no quiero trabajar aquí«.

Nemeth recordó un intercambio de palabras con McMahon el día del evento. Para entonces, Nemeth ya tenía la suficiente confianza entre bastidores como para decirle a McMahon cuando creía que se equivocaba y, en esta ocasión, salió victorioso, ya que previo a que Goldberg lo derrotara, sí logró conectarle un par de patadas para iniciar el combate. Eventualmente, Nemeth permanecería en la compañía unos años más.