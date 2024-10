El Campeón Mundial de TNA -retuvo el título ante Joe Hendry en Bound for Glory– Nic Nemeth nombra a sus ex monarcas preferidos de la Total Nonstop Action.

► Los ex campeones de TNA favoritos

«Todo debería ser sobre Bobby Roode«, dice a MuscleManMalcolm bromeando sobre su ex compañero de equipo, y con quien fue Campeón en Parejas en WWE. «No, AJ, Bobby Roode, hay tantos. Yo soy alguien que, famoso por no ver wrestling, no lo veía porque no me gustaba lo que estaba haciendo creativamente. Era un poco en broma, pero siempre estaba al tanto. Old-school ECW, WWE ECW, TNA, Ring of Honor, todo eso. Siempre observaba para ver hacia dónde iba el negocio. AJ Styles y Bobby Roode son dos tipos completos que pueden respaldar lo que dicen. Me siento como un niño en este negocio. Tengo 45 años, pero me siento como un niño. Pero Bobby Roode y AJ Styles son hombres de verdad. Cuando ves esa mirada en sus ojos, les crees. Sabes que pueden someterte y sabes que van a hacer lo necesario para robarse el show y ser campeones dominantes. Admiro mucho a esos dos.»

AJ Styles fue dos veces Campeón Mundial de TNA. La primera de septiembre de 2009 a abril de 2010 durante 211 días. La segunda en octubre de 2013 durante 9.

Bobby Roode lo fue también en dos ocasiones. La primera de octubre de 2011 a julio de 2012 durante 256 días y la segunda de septiembre de 2014 a enero de 2015 durante 111. Ya no solo como monarcas sino como luchadores son dos de los más importantes de la historia de la compañía.

Al contrario que Nic Nemeth, hoy están trabajando en WWE, uno luchando y el otro produciendo.