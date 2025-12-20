Nia Jax y Lash Legend derrotaron a Asuka y Kairi Sane en SmackDown

WWE SmackDown 19 de diciembre 2025.

En una noche festiva, Nia Jax y Lash Legend llegaron a SmackDown buscando demostrar que son la pareja más dominante de la división, sin importar quién tenga los títulos. Vestidas con atuendo navideño, derrotaron de manera contundente a las Campeonas de Parejas WWE, Asuka y Kairi Sane.

► Momentos clave

El combate fue una exhibición de poder puro. Jax y Legend funcionaron con una sinergia sorprendente, coordinando sus ataques para aislar y castigar a las campeonas. La víctima principal fue Kairi Sane, quien quedó atrapada en un fuerte candado aplicado por Legend que parecía forzar su rendición.

Ni la velocidad aérea de Sane ni la veteranía táctica de Asuka pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Cuando Kairi intentó un ataque aéreo sobre Nia Jax, fue interceptada en el aire y azotada con facilidad. Luego ascendió a la segunda cuerda y acabó la lucha con un brutal Banzai Drop.

► ¿Y ahora qué?

Inmediatamente después de la lucha, Charlotte Flair y Alexa Bliss hicieron su aparición. Su llegada no fue para celebrar, sino para recordar que, aunque las campeonas cayeron esta noche, la guerra por los títulos está más abierta que nunca.

LA LUCHA SIGUE...
