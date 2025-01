El 25 de enero, en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas (Estados Unidos), el especial Saturday Night’s Main Event XXXVIII verá a Rhea Ripley exponer el Campeonato Mundial ante Nia Jax como consecuencia de la longeva mala relación entre las dos luchadoras de WWE que comenzó un nuevo capítulo cuando «The Irresistible Force» atacó a «The Nightmare» cuando esta puso en el espejo retrovisor su rivalidad con Liv Morgan y después de ella misma haber perdido el Campeonato Femenino contra Tiffany Stratton.

► Camino a la batalla

A falta de un día para que colisionen en el cuadrilátero, la retadora habla de su historia con la campeona en una reciente entrevista con Screen Rant, con quienes hablaba no hace mucho también Paul Heyman.

«Rhea es una de nuestras mejores atletas. Femenino o masculino, es una de nuestras mejores atletas. Creo que, anteriormente, cuando nos enfrentamos, tuvimos el evento principal en Elimination Chamber el año pasado. Intenté una estrategia diferente. Pero esta vez siento que debo igualar su intensidad. Creo que simplemente saliendo con fuerza desde el principio, enfrentándola golpe por golpe y viendo si puedo desgastarla, y luego atacarla poco a poco, desarmarla.

«Es una historia hermosa. WWE es muy buena en mantener nuestra historia y nuestra cultura tan fuertes. Vengo de una familia de lucha libre y he visto a mi familia a lo largo de los años, de las décadas, en todos estos shows históricos. Ser parte de Saturday Night’s Main Event ya es algo genial por sí solo, pero competir por este Campeonato Mundial Femenino de Peso Pesado es enorme, porque no he tenido ese título.

«Eso es algo que quiero en mi lista de logros. Algo que quiero cuando mire hacia atrás en mi historia y pueda decir, ‘Está bien, también logré eso.’ Rhea cree que está en la cima de la pirámide de la división femenina, pero tengo un pequeño despertar para ella, porque el año pasado fue mi año, y lo seguiré este año. Voy por ese título. No me importa lo que se interponga en mi camino».