Nia Jax vence a Lash Legend en duelo de poder a poder

En el más reciente episodio de WWE NXT, Nia Jax y Lash Legend protagonizaron un enfrentamiento que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos. Ambas luchadoras, conocidas por su fuerza y presencia en el ring, se midieron en una batalla que fue pura intensidad de principio a fin.

Desde el arranque, Lash Legend tomó la iniciativa y presionó a su rival con potentes embestidas en la esquina. Pero el control no le duró mucho, ya que Nia encontró el espacio para contraatacar con una patada que envió a su oponente fuera del ring, trasladando la acción a la zona de ringside.

El castigo no tardó en intensificarse. Legend aprovechó un descuido para lanzar a Jax contra las barricadas, buscando debilitarla antes de volver al cuadrilátero. Intentó cerrar el combate con un splash, pero la cuenta se quedó en dos, lo que encendió aún más la rivalidad.

Lash Legend and Nia Jax are stealing the show right now man #WWENXT pic.twitter.com/WYhlnofbMB — FADE (@FadeAwayMedia) August 13, 2025

La lucha entró en un punto de máxima tensión cuando ambas se derribaron al mismo tiempo con un doble lazo al cuello. Lash fue la primera en recuperarse, y castigó nuevamente a su rival contra las escaleras metálicas y el poste del ring. Sin embargo, Nia resistió, recurriendo a un ataque a los ojos para recuperar terreno.

El combate se trasladó otra vez al exterior, donde un intento de Fallaway Slam por parte de Lash terminó mal, ya que el peso de Jax la hizo caer encima con un splash que dejó a las dos en el suelo. A pesar del castigo, ambas lograron volver al ring justo antes de que el árbitro completara la cuenta de diez.

En los instantes finales, Legend casi consigue la victoria con un poderoso powerslam, pero Nia impidió que completara su siguiente maniobra. Aprovechando el momento, Jax ejecutó un Annihilator improvisado y, para asegurar la victoria, repitió la devastadora movida para finalmente llevarse el triunfo.

La victoria de Nia Jax deja claro que la rivalidad con Lash Legend podría no haber terminado, y que ambas tienen mucho más que ofrecer en el futuro cercano.