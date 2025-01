Nia Jax vence a Bayley, pero termina en guerra con Rhea Ripley

Bayley dejó en claro que era la nueva integrante de RAW y para darle la bienvenida a la marca roja, Nia Jax fue la encargada de ponerle una dura prueba en su primera noche, pues es claro que está buscando con quien desquitarse de haber perdido el Campeonato de WWE, pues además antes del programa atacó a Rhea Ripley.

Cabe destacar que Roxanne Pérez, luchadora con la que Bayley se encaró la semana pasada en NXT estuvo en primera fila viendo el combate, lo cual de alguna forma distrajo a la nueva luchadora de RAW.

Sin embargo, la lucha fue pareja por momentos, aunque NiaJax tuvo que sacar sus golpes y castigos más poderosos para poder tomar el control del encuentro, aunque Bayley no se iba a rendir fácilmente.

Sin embargo, en pleno combate se encaró con Roxanne Pérez, a quien le terminó acomodando una bofetada, aunque la integrante de NXT fue retirada cuando intentó ingresar a la zona de ringside.

Esta distracción fue aprovechada para que Nia Jax la atacara con todo, con fuertes golpes y ataques, aunque Bayley también supo responder por momentos, aunque batalló mucho para hacerlo.

Sin embargo, pese a batallar mucho, Nia Jax temrinó por caerle con un sentón a Bayley para llevarse el comabte, dejando en malas condiciones.

Aunque terminando el combate, Rhea Ripley apareció en el ring para golpear a Nia Jax, quien atacó en vestidores a la luchadora oscura. Al final, Rhea retó a Nia para Saturday Main Event que se realizará el próximo 25 de enero.

