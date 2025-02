Nia Jax: «Todos en WWE deberían temer a Jacob Fatu»

No hace mucho, leíamos a Nia Jax jugando con la idea de formar un The Bloodline femenil: «Creo que los chicos están haciendo un gran trabajo, y aprecio que los fanáticos quieran incluirnos porque es la historia más grande en WWE y en todo el entretenimiento deportivo, pero ellos están haciendo lo suyo y nosotras estamos haciendo lo nuestro, forjando nuestro propio camino. Creo que es posible que formemos nuestra propia Bloodline femenina. Me encanta golpear a Naomi, pero no me importaría hacer equipo con ella algún día. Cuando Tamina quiera unirse y empezar a golpear gente, lo haremos también. Aprecio lo que están haciendo los chicos y me encanta que los fanáticos quieran vernos en esa historia, pero definitivamente podemos hacer lo nuestro».

► Todos deberían temer

También se ha hablado en numerosas ocasiones de que ella misma se uniera a la actual facción, aunque nunca ha habido ningún indicio de que fuera a ocurrir. Pero si una luchadora de la WWE tomara ese camino tendría que ser ella porque nadie más tiene esa conexión con los samoanos; de hecho, ella es parte de la familia Anoa’i. Por ejemplo, recientemente hablaba en Muscle Man Malcolm acerca de su relación con Jacob Fatu, que tiene a todos impresionados:

«Bueno, deberías tenerle miedo a Jacob. Jacob es un asesino legítimo. Cualquiera debería preocuparse por él. Y es uno de los seres humanos más talentosos que he visto en un ring.

Una de mis historias favoritas es cuando… cuando él estaba pasando por sus problemas, veía a los muchachos en la televisión y decidió cambiar su vida. Míralo ahora. Tuvo la oportunidad y la aprovechó para mejorar, y mira dónde está ahora. Probablemente esté en la cima, o casi en la cima, en realidad.

No tengo más que cosas buenas que decir sobre él. Cuando lo veo, siempre me deja asombrada con lo que hace».