Nia Jax sigue sonando en WWE: Ahora, por Booker T

«[…] Nadie quiere ser despedido de la WWE y recuerdo que cuando todo eso sucedió, fue un momento caótico en el mundo, durante el apogeo de la pandemia. Pero verla con ganas de volver a la lucha libre, deseando regresar a donde todo comenzó para ella… Al verla en el Royal Rumble, parecía realmente feliz, parecía estar en un buen lugar, y eso me alegró por ella […]». Así hablaba recientemente Natalya del posible regreso de Nia Jax a WWE. La samoana ha estado apareciendo bastante en las noticias relativas a la compañía en los últimos días.

► Nia Jax sigue sonando en WWE

Y ahora quien habla de ella es Booker T. En un episodio reciente de su pódcast, The Hall of Fame, el WWE Hall of Famer muestra sus ganas de que The Irresistible Force vuelva al McMahon Empire, apuntando que en su etapa anterior (2014–2021) no se vio lo suficiente de ella. Recordemos también que la misma Jax conmfirmó que va a volver a luchar, así como también que lanzó un aviso a Rhea Ripley.

«No creo que hayamos tenido suficiente oportunidad de ver a Nia Jax durante su tiempo aquí. Yo pensaba que Nia Jax iba a ser como Godzilla, que simplemente iba a recorrer la Tierra y aplastar todo lo que tuviera delante, destruirlo todo. Si Nia Jax lograra obtener el campeonato, creo que lo retendría para siempre. Uno de esos tipos de situaciones. Me encantaría ver a Nia Jax regresar y hacer algo importante«.

Es una incógnita cuando va a volver Nia Jax a WWE, si es que finalmente lo hace. De momento, recientemente, supimos también que ha comprado una granja en Florida. Y en cuanto al antaño King Booker, últimamente explicó por qué merece ser tres veces miembro del Salón de la Fama y propuso la lucha LA Knight vs. Gunther para WrestleMania 40.