Nia Jax se convierte en la nueva Campeona de WWE, y Tiffany no puede cambiar el maletín

Una vez más la rivalidad entre Bayley y Nia Jax vivió un capítulo más, y con el Campeonato Femenil de WWE en juego, ninguna iba a dejar nada guardado.

Fue así que las dos luchadoras comenzaron con golpes, pero Bayley supo aprovechar las cuerdas para atacar uno de sus brazos, pero como era de esperarse, la fuerza de Jax salió a relucir.

Nia supo aprovechar su fuerza y peso para mantener a su rival bajo control durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos de Bayley por reaccionar, en varias ocasiones volvió a quedar a merced de Nia.

Sin embargo, Bayley no se iba a rendir fácilmente. Utilizó toda su fuerza disponible y recurrió a ataques que empleaban todo su cuerpo para intentar dañar a su oponente. A pesar de sufrir intensamente, resistió todos los castigos, incluidas las caídas de Nia sobre ella, e incluso logró resistir una Aniquiladora que sorprendió a la misma Jax, al momento que la quitó de encima.

