Nia Jax regresaría a WWE en Royal Rumble

No puede decirse que la comunidad luchística de internet espere con fervor el retorno de Nia Jax a los rings. La ex Campeona Raw, considerada un talento poco seguro con el que trabajar sobre el ring, se encargó de minar su imagen al declarar sin tapujos que nunca se vacunaría contra la COVID-19; uno de los motivos de su despido de WWE allá por noviembre de 2021.

Y tampoco ha mostrado Jax actitud conciliadora en pos de una potencial recontratación. El pasado marzo, aseguró que todos los talentos allí se sentían miserables por el manejo de Vince McMahon y Cía y que nunca firmaría de nuevo con la empresa.

Eso sí, vía redes sociales, Lina Fanene (su nombre real) se mantiene muy al tanto de la actualidad de la que fuera su casa. Sin alejarse además de la industria luchística, pues el pasado julio, por ejemplo, participó en Starrcast. Aunque de momento, sin nueva implicación competitiva desde que saliera de McMahonlandia.

Y en estas que llega Mike Johnson de PWInsider para informar que entre bastidores de WWE se ha mencionado el nombre de Nia Jax como posible participante sorpresa del Royal Rumble femenil del sábado. Recordemos que aún restan muchas plazas por desvelar de la contienda que conformarán 30 luchadoras, con sólo siete definidas, si bien el viernes en SmackDown seguramente conozcamos algunas más.

Lo cierto es que durante las últimas semanas se ha visto a Jax, vía redes sociales, ejercitarse, aunque algunos, de manera presurosa, suponen que para un combate. Sin embargo, días atrás, ante la pregunta de un seguidor, “The Irresistible Force” fue bastante clara al negar un próximo retorno a la industria luchística.

