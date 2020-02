Novedades sobre Nia Jax: podría tener importante papel en WrestleMania 36

Para ponerles en situación, les recuerdo cuál es a día de hoy el cartel previsto para WrestleMania 36, sumando las cuatro luchas ya oficialmente confirmadas.

CAMPEONATO WWE Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO FEMENIL NXT Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

CAMPEONATO UNIVERSAL Goldberg (c) vs. Roman Reigns

John Cena vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN Bayley (c) vs. ?

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS

The Kabuki Warriors (c) vs. Beth Phoenix y Natalya