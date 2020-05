El pasado lunes 18 de mayo, Asuka y Kairi Sane vieron aguada su celebración a causa de Nia Jax, quien sin duda alguna, luce como la nueva retadora de la Campeona Raw. Allí Jax tuvo una gran promo en el micrófono en donde proclamó su superioridad, pero los registros no la avalan. ¿Qué dirán los fans? Bueno, pues ya hicieron eco las palabras de Jax.

Nia Jax to Asuka: "There's only one way this goes down when we get in the ring."



Yes, historically this is true. pic.twitter.com/KadRymfTTB