Parece ser que después de todo Nia Jax no lesionó a Deonna Purrazzo. Estas dos luchadoras solo tuvieron la oportunidad de verse las caras en tres ocasiones: 2015, 2016 y 2020. La más reciente fue el pasado mes de abril, poco después de que la segunda fuera despedida de WWE cuando parecía que estaba siendo impulsada en Monday Night Raw. Desde hace poco se encuentra trabajando en Impact Wrestling. Esto mientras que la primera ha conseguido recientemente una oportunidad por el Campeonato Femenil precisamente de la marca roja en Backlash 2020.

► Nia Jax no lesionó a Deonna Purrazzo

Después de la última lucha que tuvieron hubo comentarios de que Jax había lastimado a Purrazzo en algún momento durante el combate, que prácticamente fue un squash. A nadie sorprendió esto porque la ruda se ha ganado cierta fama de lesionar a las luchadoras con las que comprta encordado. No obstante, en realidad no hubo lesión en ningún momento. La propia ex Superestrella lo confirmó en Wrestling Inc.

"Fue muy generosa conmigo. Siempre ha sido muy agradable cuando no tenía por qué serlo y siempre me ayudó aunque no tuviera que hacerlo. Tengo un punto de vista diferente porque he estado haciendo esto desde hace mucho tiempo y nunca he abandonado el encordado lesionada".

Purrazzo habla también de si WWE la firmó para que no fuera a AEW.

"Pienso que sí. Y creo que se lo dije a algunas personas equivocadas en NXT. Pero de verdad siento que me firmaron porque fui anunciada para All In, como que otros monstraron interés en mí y no querían que firmara con ellos".

La verdad es que no guarda demasiado buen recuerdo de su paso por el imperio McMahon.