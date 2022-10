Nia Jax no estará en la boda de Mojo Rawley

Nia Jax sigue sin trabajar dentro de un ring luego de que fuera despedida por WWE en noviembre del año pasado. Aparentemente la ex Superestrella iba a formar parte de un evento organizado por la empresa de lucha libre de AOP, aunque luego ella mismo se encargó de desmentir esta noticia, y recientemente reveló que aún no está segura de si volverá a luchar en el futuro, aunque no descartó hacerlo si es que recibe la oferta correcta.

► Nia Jax y Mojo Rawley comparten una gran amistad

Nia Jax y Mojo Rawley han sido los mejores amigos durante mucho tiempo, y en redes sociales se ha podido evidenciar esta estrecha amistad, a tal punto que ambos solían publicar videos en Instagram. Recientemente, Rawley se casó recientemente con su pareja de toda la vida, Grace, y por alguna desconocida razón, Nia Jax no pudo asistir a la boda.

Nia Jax reveló recientemente en su cuenta de Twitter que no estará en la boda de Mojo Rawley, cuando un fanático le pidió a la ex Campeona Raw que le contara todo sobre su atuendo para la boda del luchador. No explicó las razones de su ausencia.

– «¿Cuál es tu atuendo para la boda?» – «No estoy allí.»

Mojo Rawley también fue despedido por WWE el año pasado y no ha luchado desde entonces. Además, su última participación en televisión fue en junio del 2020, cuando perdió contra Chad Gable en Smackdown.