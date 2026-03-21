Nia Jax: “Me encanta demostrar que se equivocan”

Las actuales Campeonas en Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend, hablan de las Bella Twins, Tom Brady, WNBA, Trick Williams y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Battleground grabada antes de su combate con Nikki y Brie en SmackDown que terminó por descalificación en su contra, por lo que no perdieron el título.

► En palabras de Nia Jax y Lash Legend

Nia Jax y su regreso a la cima

“Me encanta. Me encanta ser la infravalorada, me encanta demostrar que la gente se equivoca. Volví con sed de revancha, volví con otro propósito, y está clarísimo por qué estoy en la cima: porque me he dejado la piel trabajando. Y además me he alineado con la gente adecuada para mantenerme arriba. Así que no tengo ningún problema con que intenten descartarme, porque me encanta demostrarles que están equivocados.”

El ascenso de Lash Legend de NXT al gran escenario

“Sí, es una locura. Yo estudié telecomunicaciones y radiodifusión, me encanta hablar y también me encanta hablar basura, por eso surgió lo del talk show. Pero ya estaba lista para meterme en el ring y repartir a unas cuantas chicas, porque claramente tenemos lo que hace falta para arrasar con toda la competencia. Ha sido un viaje increíble y estoy agradecida. Y sinceramente no podría haber salido mejor que acabar emparejada con Nia Jax.”

Por qué funcionan tan bien juntas

LL: “Fue casi instantáneo. Cuando estábamos en NXT y me enfrenté a Lash, vi que iba totalmente en serio, que tenía esa fuerza dominante igual que Nia Jax. Y desde que me subieron, ya sabíamos que íbamos a ser el equipo más dominante. Eso estaba escrito para nosotras.”

NJ: “No hacía falta ser un genio para verlo. Al enfrentarme a ella sentí su fuerza, su agresividad, su atletismo. Lash es el paquete completo. Y sinceramente, prefiero tenerla a mi lado que en mi contra.”

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Qué hace diferente este reinado en parejas

“Ya fui campeona con Shayna Baszler, una auténtica luchadora, una verdadera peleadora, una badass de verdad, y nadie le puede quitar eso. Pero Lash Legend es un espécimen completamente distinto, una atleta diferente. Seis pies de pura dominancia, y además belleza. Lo bonito de esto es que nos identificamos entre nosotras por ser las chicas grandes, las chicas fuertes, por no encajar siempre con el resto del roster. Y por eso significa mucho más que niñas jóvenes puedan vernos arriba, con belleza, elegancia, fuerza y altura, y puedan pensar: ‘Ellas también lo están haciendo’. Compartir esto con otra torre gemela significa muchísimo.”

Cuándo supo Lash Legend que pertenecía a WWE

“Honestamente, fue desde el tryout. Yo veía WWE por televisión, pero no veía a muchas personas como yo ahí, así que lo seguía más como fan. Pero cuando tuve la oportunidad de probar, pensé: ‘Dios mío, puedo seguir siendo atlética, puedo ser extra, tener todo este carisma… esto encaja totalmente conmigo’. Y desde ese primer día lo sentí. No se parecía a nada de lo que había hecho en otros deportes, pero me enamoré al instante. En mi primer día de prueba supe que esto era lo mío. Adiós al baloncesto.”

A quién reclutaría Lash Legend desde la WNBA

“Hay muchísimas, porque yo jugué con pívots de 2,03 o 2,06, pero si tengo que decir un nombre, diría Teaira McCowan. Jugamos juntas en Mississippi State y es una auténtica bestia. Todo el mundo le tendría miedo y además es realmente fuerte, no es una pívot larguirucha. Si viniera aquí, de verdad dominaría.”

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Lo que sintieron al ganar los títulos por parejas

LL: “Fue mi primer título en WWE y me invadieron muchísimas emociones en cuanto el árbitro contó tres y sonó la campana. Pensé: ‘Dios mío’. Y me lancé sobre Nia en plan ‘lo hicimos’. Fue increíble. Pero también siento que era lógico: somos las chicas más grandes de WWE, las más dominantes, así que tenía sentido. Estaba destinado para nosotras. Y estoy muy agradecida de que mi primer título sea con Nia Jax.”

NJ: “Yo me emocioné viéndolo, aunque sea una badass total. Fue un momento precioso porque sé lo duro que ha trabajado Lash. Se merece esto y mucho más.”

La relación de Lash Legend con Trick Williams

“Es mucho más fácil estar en este negocio con tu pareja porque ambos entendemos lo que exige. Le damos muchísimo a este negocio, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tiempo lejos de nuestras familias. Así que cuando estás siempre en la carretera y prácticamente vives de una maleta, es muy bueno tener a alguien que lo entienda, que te motive y que sepa de qué hablas cuando te desahogas. Él me apoya muchísimo, yo lo apoyo a él, y nos lo pasamos muy bien.”

A quién vigilan como amenazas por los títulos

LL: “Esta noche creo que tenemos que estar pendientes de las Bella Twins. Han trabajado muchísimo y sus carreras son icónicas. Pero esta es la primera vez que van a por los títulos por parejas, porque cuando estaban luchando hace años ni siquiera existían estos campeonatos en la división femenina. Está muy bien que tengan esa oportunidad, pero que quede claro: nosotras vamos a seguir siendo campeonas.”

NJ: “Son Hall of Famers, así que tienen cierta ventaja por experiencia, pero al final del día estas dos torres van a ser muy difíciles de derribar.”

Su respuesta a Tom Brady tras llamar a WWE “falsa”

NJ: “Que no me hagan empezar. Primero, viniendo de alguien que claramente se pone bótox y rellenos, no vengas a WWE a llamarlo ‘bonito’, ‘falso’ o ‘scripted’ cuando tú intentas seguir viéndote bonito con toda tu falsedad. Así que mejor siéntate. A menos que quieras meterte en un ring y hacerlo como lo hacemos nosotras, poniendo el cuerpo en juego, a ver qué tan falso te parece. Tú estás protegido por una línea ofensiva entera. Aquí no tienes eso.”

LL: “Métanlo en el ring con Trick. O con Randy Orton. A ver qué tal le va.”