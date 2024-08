«The Irresistible Force» Nia Jax pronuncia sus primeras palabras como nueva Campeona WWE después de destronar a «The Role Model» Bayley en SummerSlam 2024. La samoana estaba cobrando su oportunidad titular gracias a haber ganado el torneo Queen of the Ring. Asimismo, contó con la ayuda de la «Miss Money in the Bank» Tiffany Stratton, quien intentó, o quizá solo quería distraer a la ahora ex monarca, canjear el maletín durante el combate entre sus compañeras sin éxito. Después de la lucha, Jax no parecía molesta con Stratton, por lo que es posible que lo tuvieran planeado, aunque la ex Campeona NXT sigue teniendo el contrato para luchar por el cinturón cuando ella quiera.

► Nia Jax tras WWE SummerSlam 2024

“En realidad, este es mi primer SummerSlam. Nunca antes había sido parte de un SummerSlam, así que para mí significa mucho. Fue increíble que Tiffy saliera y compartiera ese momento conmigo. Mi madre y mi tía estaban allí, lo que hizo que el evento fuera aún más especial, ya que ha sido un largo viaje para mí.”

“Es bastante increíble, porque hace un año estaba en una situación diferente. Pero estoy extremadamente agradecida con Triple H por arriesgarse conmigo, no solo hace un año, sino hace diez años cuando me contrató. Ha sido un viaje increíble, y estoy muy agradecida por esta oportunidad”, comentó Nia durante la conferencia de prensa posterior al evento premium.

