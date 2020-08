Nia Jax fue suspendida indefinidamente de WWE

En la más reciente edición de WWE Raw, Pat Buck —quien se desempeña desde 2019 como Productor tras bambalinas—, fue utilizado como agente de WWE para exigir a Nia Jax disculparse por sus recientes acciones en donde ha estado golpeando a diestra y siniestra a los réferis de la compañía. Sin embargo, la luchadora decidió no disculparse por sus acciones.

► ¿Qué viene en el futuro para Nia Jax?

Al contrario, retó a Pat Buck a una lucha, dado que Buck tiene más de 14 años de experiencia en los encordados fuera de WWE. Sin embargo, Buck se retiró el año pasado cuando fue firmado con WWE, en una última lucha que caso es amargada porque, como promotor de un show, tuvo que golpear a Big Cass cuando este amenazó con matar a Joey Janela. Le dio una bofetada y un poquito más para que se calmara.

Buck es ahora un hombre tras bambalinas, está alejado del ring, y además, no era esta la forma de proceder, así que no solo no aceptó el combate contra Jax, sino que cuando esta le tiró el micrófono encima, anunció al Universo WWE que Nia Jax había sido suspendida sin paga de manera indefinida. Ante esto, Jax lo pateó y lo sacó del ring muy enojada.

El segundo ataque hacia Pat Buck, porque la semana pasada Nia Jax ya lo había atacado y había sido multada con una cantidad de dinero no revelada. Nia Jax actualizó su foto en Instagram para mostrarle el dedo medio de sus dos manos a los fans, quienes, según ella, "la obligaron" a cerrar Twitter. ¿Cuánto durará su suspensión? O mejor aún: ¿?

Respecto a Buck, hay que recordar que fue despedido por WWE el pasado 15 de abril, pero a mediados de julio volvió a ser contratado, pues se ha ganado la confianza de Triple H y el señor Vince McMahon por el conocimiento que posee y la forma en que lo aplica. Buck se refirió a su interacción en su cuenta oficial de Twitter:

Ha. My first ovw match and almost my last 😱 https://t.co/MuKJrrlp9i — Pat Buck (@buckneverstops) August 4, 2020

— Tenemos noticias para Nia Jax... Pat Bucks no tiene intención de echarse para atrás. Mira, ni Mark Henry pudo intimidarlo.

— ¡Já! Mi primera lucha en OVW y casi mi última.

"Que esto sea un recordatorio. Nunca lesiones a un pelirrojo".

Nia Jax no se ha referido en relación con su nueva suspensión. Pero ahora la pregunta que surge es: ¿qué pasará con ella? ¿A dónde nos llevará toda esta historia que involucra a Nia Jax? ¿O habrá una lesión detrás que saque a Nia Jax de las pantallas televisivas? Seguramente lo sabremos muy pronto, pero no parece una lesión, sino una nueva oportunidad para buscar el Campeonato Raw y catapultarse en la cima nuevamente.

_____________________________________

Revive la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentó la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego.

Anuncios

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.