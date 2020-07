Nia Jax y Shayna Baszler tuvieron un enfrentamiento anoche en Raw. Primero fue un cara a cara que terminó a los golpes cuando la primera exigía otra oportunidad titular, lo cual derivó en que se pactara un encuentro para más adelante. Dicho encuentro no duró mucho, ya que ambas se dedicaron a castigarse afuera del ring y el réferi tuvo que finalizar el encuentro por doble conteo fuera.

► Nia Jax fue multada por atacar al personal de seguridad

Pese a que el encuentro entre Nia Jax y Shayna Baszler había finalizado, ambas continuaron atacándose y tuvo que intervenir el personal de seguridad; no obstante, estos también fueron atacados por ambas luchadoras, y uno de ellos llevó la peor parte, gracias a Nia Jax. Como consecuencia de aquello, su cuenta bancaria sufrirá un poco, ya que Nia Jax fue multada por conducta inapropiada. Así lo indicó WWE en su sitio oficial:

"Nia Jax fue multada con una cantidad no revelada por contacto inapropiado con múltiples funcionarios de la WWE después de su encuentro contra Shayna Bazler el lunes en Raw, WWE.com pudo conocer.

The Irresistible Force y The Queen of Spades lucharon para un doble conteo, luego se atacaron a los miembros de seguridad que trató de separarlos. Jax culminó el ataque luego de aplastar a un funcionario de la WWE con un Samoan Drop."

Sin saber si fue una consecuencia o no de la multa recibida por Nia Jax, hemos podido constatar que el perfil de Twitter de Nia Jax ya no está. Ella eliminó su cuenta de la popular red social recientemente. Esto sorprendió a muchos fanáticos, pero es posible que la luchadora haya sido blanco de mensajes no tan positivos y eso le haya obligado a tomar tal decisión. Sin embargo, aún podremos verla en Instagram.

Seguramente, Nia Jax y Shayna Baszler volverán a luchar, y lo que vimos anoche fue simplemente un adelanto. Habrá que ver cuándo desembocará esta rivalidad, aunque no sería raro verlas enfrentarse en SummerSlam 2020.

