Le preguntan a «The Irresistible Force» Nia Jax, retadora al Campeonato WWE en SummerSlam, acerca de la posibilidad de sumarse a la facción The Bloodline. No es ni mucho menos la primera vez que le plantean esta cuestión a la luchadora samoana, así como tampoco que se habla de que los samoanos pudieran añadir talento femenil a su grupo, pero ahora mismo no parece probable que suceda, cuando la agrupación está atendiendo a otras situaciones, como si Solo Sikoa desafiará a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en el próximo Premium Live Event.

► ¿Nia Jax en The Bloodline?

«Obviamente, siempre es algo importante porque en este momento, soy la miembro femenina samoana de The Bloodline en el negocio en este momento. Luego tenemos a Tamina, y luego tenemos a Naomi, que se casó en la familia. Así que existe esa opción, pero también siento que, al igual que los hombres, están haciendo un gran trabajo y haciendo lo suyo, y siento que quieren que tengamos lo nuestro. Quieren que vayamos en nuestra dirección y prosperemos en lo que podemos hacer. Lo he dicho antes, aunque no estemos en pantalla, detrás de escena los chicos nos están apoyando constantemente. Siempre nos respaldan. Si no están allí en persona, me están enviando mensajes, viendo mis combates y dándome críticas y ayudándome. Así que si alguna vez necesitan que algunas mujeres entren allí y pateen traseros, estoy más que feliz de hacerlo. Pero soy una fan. Estoy sentada y viéndolos y sorprendiéndome constantemente porque sé cuánta familia tenemos, y esto es solo la punta del iceberg de lo que ha estado llegando a los shows últimamente. Tenemos la nueva incorporación de Jacob [Fatu] y él es un talento increíble, pero tenemos mucha más familia, así que quién sabe qué va a pasar».

Al preguntarle sobre ser parte de la familia, comenta: «Es bastante increíble porque nuestros hombres han estado representando durante décadas, remontándonos hasta el Gran Jefe Peter Maivia, viniendo de comienzos muy humildes, pero nuestras mujeres realmente no han tenido la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer. Siendo una de las mujeres que, hasta ahora, siento que estoy en una muy buena trayectoria en la división femenina, mostrando a nuestra cultura lo que las mujeres samoanas podemos hacer. Ha sido bastante increíble y una insignia de honor realmente genial que me gusta llevar, sabiendo que algunos de nuestros miembros más jóvenes de la familia y todas las mujeres de nuestra cultura, están como, ‘Mira lo que podemos hacer.’ Ha sido bastante genial, y sí, si miras ese árbol genealógico, definitivamente podría continuar para siempre [ríe], y estamos bendecidos, estamos bendecidos con el carisma y el atletismo en nuestra familia, así que todos deberían estar atentos», explica Nia en Battleground.

