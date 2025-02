Nia Jax: «Es posible formar un Bloodline femenil»

Nunca ha sucedido, ni siquiera ha habido indicios, pero en algunas ocasiones se ha hablado de si Nia Jax podría unirse a The Bloodline. En 2024, la propia luchadora comentaba:

«Así que existe esa opción, pero también siento que, al igual que los hombres, están haciendo un gran trabajo y haciendo lo suyo, y siento que quieren que tengamos lo nuestro. Quieren que vayamos en nuestra dirección y prosperemos en lo que podemos hacer. Lo he dicho antes, aunque no estemos en pantalla, detrás de escena los chicos nos están apoyando constantemente. Siempre nos respaldan. Si no están allí en persona, me están enviando mensajes, viendo mis combates y dándome críticas y ayudándome«.

► ¿Un Bloodline femenil?

Ahora continuamos con ese «tengamos lo nuestro» pues la samoana juega con la idea de formar ella misma una versión femenil de la facción de su familia hablando con Joey Karni del Angle Podcast:

«Creo que los chicos están haciendo un gran trabajo, y aprecio que los fanáticos quieran incluirnos porque es la historia más grande en WWE y en todo el entretenimiento deportivo, pero ellos están haciendo lo suyo y nosotras estamos haciendo lo nuestro, forjando nuestro propio camino. Creo que es posible que formemos nuestra propia Bloodline femenina. Me encanta golpear a Naomi, pero no me importaría hacer equipo con ella algún día. Cuando Tamina quiera unirse y empezar a golpear gente, lo haremos también. Aprecio lo que están haciendo los chicos y me encanta que los fanáticos quieran vernos en esa historia, pero definitivamente podemos hacer lo nuestro».

¿Te gustaría que se hiciera realidad? ¿Qué otras luchadoras además de Nia Jax y Naomi te gustaría ver en el equipo?