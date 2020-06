¿WWE no aprende? En pleno caos causado por las protestas ante el asesinato de George Floyd. Ya la semana pasada hubo críticas por el uso de la policía en una historia de un arresto de Jeff Hardy, y ahora hay grandes críticas hacia Nia Jax por una broma racial particularmente ofensiva hacia Asuka y Kairi Sane. Sí, justamente Nia Jax, quien ha sido bastante criticada recientemente por dos errores que ha tenido en sus luchas ante Sane.

► Nia Jax es criticada y con justa razón...

Y ahora las críticas son porque se burló del idioma japonés. Sí, en una promo que realizó antes de su lucha contra Kairi Sane, Jax imitó la forma y el sonido con el que Asuka y Kairi Sane hablan. A continuación el vídeo:

"Don't believe the hype. They aren't what they say they are. The oh besties and the bright colors and memememe Japanese, it's all smoke and mirrors."

- Nia Jax on The Kabuki Warriors #WWERaw pic.twitter.com/7uXx5Sfmwo — GIFSkull IV - @jack fix your DMCA! - #Lawyer. (@GifSkullIV) June 2, 2020

Las críticas fueron instantáneas. Los fans, en su gran mayoría, reprocharon que Jax hiciera ese sonido que hizo, aunque tal vez sí estaba en el guion.

Did @NiaJaxWWE just... "*gibberish* Japanese"?? Seriously? Wow. This is totally NOT the time to belittle someone's race, nor is there ever a time. Promo or not, that was tasteless #CancelNiaJax #WWERaw — Ash Myburgh (@ashmyburgh) June 2, 2020

"Nia Jax acaba de... hacer galimatías del japonés? ¿Es en serio? Wow. Este NO es el momento para menospreciar la raza de alguien. Pero tampoco es como que haya un momento para eso. Sea una promo o no, eso no tuvo tácto. Cancelen a Nia Jax".

So Nia jax mocked japanese which is kinda racist, mocked Becky Lynch being pregnant, said the title got handed to Asuka, played victim, & this is the match where kairi gets busted wide open, i miss anything? #WWERaw — Flyin Brian (@BrianSwiftie13) June 2, 2020

"Así que Nia Jax se burló del japonés, lo cual sí es un poco racista, se burló de Becky Lynch por estar embarazada, dijo que el título le había sido entregado a Asuka y jugó a la víctima, y todo esto en la lucha en donde Kairi se abrió la cabeza. ¿De qué me perdí?"