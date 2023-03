Nia Jax consideraría trabajar en AEW

Nia Jax reconoció que sí ha considerado la posibilidad de firmar con All Elite Wrestling (AEW). Aunque en ocasiones anteriores ha negado su interés por unirse a la compañía, Jax afirmó que “me encanta lo que está haciendo” y que “añadiría algo diferente” a la empresa.

Durante una reunión virtual que duró dos horas organizada por K & S WrestleFest en Facebook, Jax habló sobre varios temas y destacó su amistad con Saraya, así como su reciente encuentro con Nyla Rose, una de las primeras luchadoras que AEW firmó para su división femenina y actual campeona femenina de la empresa.

“De hecho, sí. Me siguen preguntando eso y normalmente digo que no, pero la verdad es que sí. Soy muy buena amiga de Saraya, me encanta lo que está haciendo. Recientemente, he conocido a Nyla Rose. Sería genial y añadiría algo diferente“.