Ni AEW ni Mercedes Moné aceptarían una derrota

Mercedes Moné sigue activa en AEW mientras lucha al mismo tiempo en todo el mundo en promotoras independientes. Por ejemplo, el próximo 9 de noviembre va a volar a Italia para defender el Campeonato Femenil BestYa.

Mercedes Moné defends the BestYa Women’s Championship against Queen Maya on November 9th in Rome, Italy! 🇮🇹 pic.twitter.com/3ZAhFYGvWd — WrestlePurists (@WrestlePurists) October 26, 2025

► Luchar sí, perder no

Ahora, a través de nuestros compañeros de Fightful, tenemos acceso a información interesante acerca de cómo tanto Moné (y su equipo) como la casa Élite operan a la hora de relacionarse con dichas empresas internacionales.

Al parecer, la «CEO» estaría cobrando $25,000 por aparición después de que tal o cual compañía contacte con sus representantes para acordar una fecha.

Así mismo, según habrían comunicado varios promotores a nuestro medio amigo, Moné no aceptaría ninguna fecha a no ser que vaya a ganar el combate. No importaría la historia, lo que encaje con el evento donde esté participando o lo que tenga sentido; ella siempre se lleva la victoria.

Y lo mismo sucedería con All Elite Wrestling. Tony Khan, mandamás de «Dónde Luchan Los Mejores», no aceptaría que Moné perdiese en otro lugar a no ser que lo hiciera antes en sus propios shows, ya sea un PPV, Dynamite o Collision.

Mientras tanto, Mercedes Moné colecciona campeonatos, colecciona dinero y acrecenta su leyenda en la lucha libre profesional.