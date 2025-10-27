Ni AEW ni Mercedes Moné aceptarían una derrota

Mercedes Moné

Mercedes Moné sigue activa en AEW mientras lucha al mismo tiempo en todo el mundo en promotoras independientes. Por ejemplo, el próximo 9 de noviembre va a volar a Italia para defender el Campeonato Femenil BestYa.

► Luchar sí, perder no

Ahora, a través de nuestros compañeros de Fightful, tenemos acceso a información interesante acerca de cómo tanto Moné (y su equipo) como la casa Élite operan a la hora de relacionarse con dichas empresas internacionales.

Al parecer, la «CEO» estaría cobrando $25,000 por aparición después de que tal o cual compañía contacte con sus representantes para acordar una fecha.

Así mismo, según habrían comunicado varios promotores a nuestro medio amigo, Moné no aceptaría ninguna fecha a no ser que vaya a ganar el combate. No importaría la historia, lo que encaje con el evento donde esté participando o lo que tenga sentido; ella siempre se lleva la victoria.

Y lo mismo sucedería con All Elite Wrestling. Tony Khan, mandamás de «Dónde Luchan Los Mejores», no aceptaría que Moné perdiese en otro lugar a no ser que lo hiciera antes en sus propios shows, ya sea un PPV, Dynamite o Collision.

Mientras tanto, Mercedes Moné colecciona campeonatos, colecciona dinero y acrecenta su leyenda en la lucha libre profesional.

Mercedes Moné defenderá el título femenil del CMLL ante Olympia en AEW Collision

