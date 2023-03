Ngannou: “Lesión impidió Usman entrenara bien”

El ex campeón de peso completo de UFC, Francis Ngannou, tenía sentimientos encontrados después de ver a Kamaru Usman y Leon Edwards pelear por tercera vez.

Ngannou organizó una fiesta de observación de UFC 286 en su aldea en Batie, Camerún, para ver a su amigo Usman intentar recuperarse de su derrota por nocaut ante Edwards y recuperar el título de peso welter.

La reacción de Ngannou fue capturada en un video publicado en su canal de YouTube, donde se lo vio animando los derribos de Usman y criticando el descarado agarre de la cerca de Edwards que lo llevó a una deducción de puntos.

Cuando concluyó la pelea y el locutor Bruce Buffer leyó la decisión oficial a favor de Edwards, la reacción inmediata de Ngannou fue de desacuerdo.

“No, no, no, no. Apesta”.

Un momento después en el video, Ngannou explicó que estaba complacido con el esfuerzo de Usman.

“Una cosa que me hace feliz es que, por lo general, cuando las personas son noqueadas, no regresan en la (próxima) pelea. Él estaba ahí. Peleó esta noche”.

Ngannou continuó afirmando que Usman no estaba completamente sano mientras se preparaba para su tercer encuentro con Edwards, alegando que las lesiones impidieron que el ex campeón de peso welter alcanzara su máximo potencial.

“Sé que no entrenó. No tuvo (tiempo) para entrenar adecuadamente debido a muchas lesiones, pero estuvo allí. Él estaba ahí. Es una victoria, una victoria desafortunada, pero creo que ahora está mentalmente más sano que antes”.

Usman defendió el título de peso welter cinco veces antes de perder dos seguidos ante Edwards. A pesar de los contratiempos, Ngannou sigue confiando en “The Nigerian Nightmare” y espera que vuelva a capturar el oro de UFC en el futuro.

“Sí, veamos qué sigue. Creo que lo va a recuperar. Yo lo creo.”