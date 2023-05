New Wave Pro cancela evento del sábado

La empresa de lucha libre independiente New Wave Pro ha anunciado que hará una pausa en sus operaciones. En un tweet que dice “No es un adiós, es solo hasta luego, gracias a todos”.

La promotora con sede en Indiana fue el hogar de estrellas independientes de la lucha libre como Billie Starkz, Cole Radrick y Gary Jay en el transcurso de sus más de 11 años de existencia.

El evento titulado “Right Here Right Now” programado para este próximo sábado 13 de mayo ahora ha sido cancelado. El programa contaba con combates Sage Philips y Josh Crane contra Aaron Williams y Lord Crewe, así como Nick Aldis contra Matt Brannigan. Todos los eventos futuros también se cancelan hasta nuevo aviso.

La declaración en Twitter dice lo siguiente:

Its not Goodbye, its just see you later

Thank you Everyone. pic.twitter.com/sWujVbXIhp

— New Wave Pro (@NewWave_Pro) May 8, 2023