Aunque, inicialmente, Wrestle Votes había reportado que el pasado 08 de febrero de 2025, WWE iba a anunciar la sede oficial de WrestleMania 42, esto no ocurrió. Se equivocaron en el reporte. Pero, en lo que no se equivocaron, al parecer, es que New Orleans, Louisiana, es la ciudad que está tomando la delantera, y con gran ventaja, para ser la sede de WrestleMania 42.

Así lo ha reportado en las últimas horas, tanto Wrestle Votes, como Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien señaló que WWE revelará muy pronto la ciudad sede de WrestleMania 42. No se da la fecha exacta, pero señalan que WWE quiere hacer el anuncio entre finales de febrero y marzo, antes de WrestleMania 41.

► Más detalles de dónde sería la sede de WrestleMania 42

Además, se ha reportado que el plan para que New Orleans sea sede de WrestleMania 42, viene de hace años en WWE. De hecho, fue Vince McMahon quien lideró este plan. Recordemos que New Orleans ya fue sede de WrestleMania 30 y WrestleMania 34.}

Sumado a esto, se ha reportado también por Fightful Select que WrestleMania no se hará en el Reino Unido o en Arabia Saudita, al menos, hasta el 2028.