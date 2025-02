New Day: «Deberíamos haber evolucionado hace años»

Kofi Kingston y Xavier Woods reflexionan sobre cómo la grave lesión de Big E que provocó su retiro (quizá temporal) causó una situación de crisis en New Day. No fue la primera que los tres vivieron, juntos o por separado -no estaban en un buen momento cuando se juntaron como trío- pero ambos reconocen que quizá no supieron tomar los mejores caminos. Los dos luchadores que decidieron evolucionar convirtiéndose en villanos, yendo incluso contra su amigo, fueron entrevistados recientemente por CBS Sports para promocionar el WWE 2K25.

Wait… what? What is going on??? How can they say these things to Big E? We hate this. 😭😭😭#WWERaw pic.twitter.com/sdovBVHSo0 — WWE (@WWE) December 3, 2024

► Crisis en The New Day

«Definitivamente, esto ha sido una increíble vía de expresión creativa. Cada siete años cambias. Te conviertes en una persona completamente diferente. Tu mente cambia porque recibes nuevos estímulos sociales y descubres cosas sobre ti mismo. Siempre es un trabajo en progreso.

«Nuestro trabajo en progreso ahora es algo que podemos compartir con la gente. Desafortunadamente para ellos, parece que no les gusta. Pero, al igual que cuando comenzamos New Day, tampoco les gustaba. En ese momento compartíamos quiénes éramos. Esto es lo que somos ahora, y no les gusta. ¿Será una de esas cosas en las que, en unos meses o un año, digan: ‘¿Sabes qué? En realidad, nos encanta esto’?.

Are you about to thank The New Day?!#WWERaw pic.twitter.com/dy7227D2yT — WWE (@WWE) February 18, 2025

«Siempre hemos sido nosotros mismos. Siempre sabemos que lo que hacemos es por una buena causa. Ya sea que la gente nos apoye de inmediato o se suba al tren más tarde, eso no nos afecta de ninguna manera. Nuestro trabajo es salir y hacer lo que creemos correcto. Sabemos que, eventualmente, la gente se unirá también. Seguimos siendo The New Day.

«Deberíamos haber evolucionado y cambiado a algo diferente hace años. Todos los demás en el roster han explorado sus mentes y el nuevo espacio que tienen. Ahora tenemos a tipos como Bron Breakker en el roster. ¡Asesinos! Tipos como Bronson Reed. ¡Asesinos! ¿Y se supone que nosotros debemos seguir igual? No, no podemos».