Netflix y Fox estarían preparando un reality con esposas de la lucha libre

Las esposas de Randy Orton, Ric Flair, Kurt Angle y Jake Hager tendrían un reality show con Netflix y Fox próximamente. No serían las únicas, aunque sí las estrellas del mismo. Esto según adelanta el “Nature Boy” en un reciente episodio de su To Be The Man. El dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE cuenta además que le pagaron a su pareja, Wendy Barlow, para que escribiera una historia sobre su vida juntos.

"The One With Reby Hardy" is UP! — It's a family reunion on this week's #WivesOfWrestling Giovanna Angle, Kim Orton, and Jon Alba are joined by @RebyHardy in a reunion of the iconic WWE "Table For 3" episode! #WivesOfWrestling@RebyHardy

► El posible futuro reality de las esposas de la lucha libre

“No vas a creer esto. Espero que esto no sea una noticia de última hora. FOX y Netflix están buscando elegir a las ‘Amas de casa de la lucha libre’. Es la esposa de Randy [Kim Orton], la esposa de Kurt [Giovanna Angle], Wendy [Barlow] y la esposa de Jake Hager [Catalina Hager]. La prueba salió tan bien. Lo están mirando.

“Aquí hay otro, y por qué tengo que ser capaz de hacerlo yo mismo. Ella acaba de recibir un cheque para escribir la historia de su vida conmigo. Sí, le dieron un buen empujón desde el principio. Este maldito documental hizo que todos hablaran”.

Es interesante apuntar que la Orton y la Angle tienen un podcast juntas desde hace un tiempo, ‘Wives of Wrestling‘. Todavía el proyecto no se ha hecho oficial, así que esperaremos a que así sea y seguiremos informando cuando tengamos más novedades. No sabemos qué presencia tendrían los luchadores en el programa, si sería como Total Divas o serán parte esencial. Probablemente será la primera opción ya que continuarán teniendo su foco en la lucha libre.

¿Te gustan los reality shows relacionados con la lucha libre?