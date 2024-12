Con el anuncio de la llegada de WWE a Netflix, específicamente de Raw en los Estados Unidos, surgió la duda en torno a cómo se iban a analizar los ratings del principal show televisivo de WWE. Muchos llegaron a especular con que a Netflix no le iba a importar los ratings, pues lo importante era la cantidad de suscriptores que hiciera la plataforma.

Sin embargo, los ratings son bastante importantes tanto para los fanáticos, como para los analistas de lucha libre y, claro está, para los anunciantes que quieren emitir su publicidad en los shows televisivos de WWE.

► Netflix se alía con Nielsen para medir los ratings y audiencia del NFL Christmas Gameday

Ahora, según ha revelado Richard Deitsch, periodista de The Athletic de The New York Times, Netflix va a sorprender a todos cuando haga uso de los servicios de la compañía Nielsen, la empresa líder mundial en análisis de audiencias, datos y análisis de ratings.

Y es que Netflix va a utilizar los servicios de Nielsen para medir tanto la audiencia como los ratings de su próximo gran especial en vivo, NFL Christmas Gameday, el cual se emitirá el próximo miércoles 25 de diciembre.

Así las cosas, queda por ver si Netflix se anima a llevar su alianza con Nielsen para medir los ratings de WWE. Hace poco, Netflix hizo algo histórico: compartió el análisis de datos interno de cuántas personas vieron la pelea de boxeo en donde Jake Paul venció a Mike Tyson.

Antes, Netflix no hablaba de ratings, de visualizaciones, de audiencia, sino de suscriptores a su plataforma, pero, parece ser que están dispuestos a cambiar su política y llevar controles de rating más estrictos. Ya veremos qué pasa con WWE en 2025.