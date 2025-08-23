Netflix la canceló por WWE pero Wrestlers regresará

Wrestlers, la serie documental que narra el día a día de la promotoda independiente Ohio Valley Wrestling a cargo de Al Snow, fue cancelada por Netflix después de su primera temporada. Hoy, a través de nuestros compañeros de PWInsider, confirmamos que regresará.

► Wrestlers regresará

Comienza la producción de la secuela de la aclamada docuserie Wrestlers

Tras su éxito en Netflix, la aclamada docuserie Wrestlers ha evolucionado oficialmente hacia una nueva serie de producción independiente que aún no está vinculada a ninguna plataforma de streaming.

Wrestlers recibió críticas muy positivas, incluyendo un 100% en Rotten Tomatoes, y fue celebrada por su mirada sin filtros a la pasión y la dureza de la lucha libre independiente.

La leyenda de la lucha libre, Al Snow, confirmó el regreso durante un evento en vivo de OVW, anunciando que pronto las cámaras volverán a rodar para capturar el siguiente capítulo del viaje de la promoción.

Snow declaró: “Cuando quieres que algo se haga bien, lo haces tú mismo”, tras la cancelación por parte de Netflix.

El rodaje de la secuela de la aclamada docuserie Wrestlers, el programa de Netflix que mostraba la vida en Ohio Valley Wrestling, está programado para comenzar próximamente.

A pesar de recibir elogios universales y un 100% en Rotten Tomatoes, Wrestlers fue cancelada por Netflix después de una sola temporada, ya que la plataforma decidió enfocar su atención en WWE: Unreal, una nueva docuserie que ha recibido una respuesta mucho más mixta por parte de críticos y fans.

Pero los seguidores de Wrestlers recibieron buenas noticias el jueves por la noche, cuando el entrenador principal de OVW y leyenda de la lucha libre, Al Snow, confirmó durante OVW Rise que la filmación de una nueva docuserie está oficialmente en marcha, para el deleite de los fans en el Hotpoint Davis Arena.

El ex campeón de WWE en las divisiones hardcore, en parejas y europeo dijo: “Podrías esperar que un veterano gruñón como yo estuviera en contra de una serie documental que expone por completo nuestro negocio, pero así es como va el mundo, y para una promotora como la nuestra es vital.”

“Estos luchadores necesitan una manera de sobresalir, crear su propia marca y aumentar su perfil. La primera temporada fue absolutamente transformadora al ayudar a nuestras jóvenes estrellas a crecer y lograr esa notoriedad, y elevó a todos al mismo tiempo.”

“Vendíamos entradas hasta agotarlas, recibíamos cobertura mediática en todo el mundo y, en última instancia, la serie mostró lo increíble que es parte de nuestro talento.”

Dirigida por Greg Whiteley, creador de Last Chance U y Cheer, y producida por BBC Studios Los Ángeles, la serie original se estrenó en septiembre de 2023 con siete episodios. Actualmente tiene una calificación de 8.1/10 en IMDb.

Daniel Feinberg, de The Hollywood Reporter, fue uno de los muchos críticos que alabaron el programa. Dijo: “Con un acceso asombroso y sujetos tan desbordantes en su franqueza como en su teatralidad, Wrestlers te hace reír y luego llorar; comienzas pensando ‘¡Claro, todo es falso!’ y luego descubres siete episodios de dolorosas verdades sobre nuestras aspiraciones y los extremos a los que llegamos para ganar un lugar en el centro de atención.”

OVW es la legendaria promotora de lucha libre donde futuras estrellas de WWE como Brock Lesnar, John Cena, Batista, Cody Rhodes y Randy Orton dieron sus primeros pasos.

Rob Edwards, quien asumió el control de OVW a principios de este año a través de su empresa Morley Sports Management, dijo que la docuserie jugó un papel clave en sus planes para OVW.

El londinense, que también es dueño del club de fútbol galés Haverfordwest County AFC, declaró: “Hay un talento increíble en la promoción y solo necesitan exposición. La lucha libre se trata de contar historias, y esto es otro vehículo para eso. Ahora tenemos la oportunidad de contar nuestra propia historia y estoy muy emocionado de comenzar.”