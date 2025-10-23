Cuando Monday Night RAW comenzó a transmitirse en Netflix a principios de este año, los fanáticos fuera de los Estados Unidos disfrutaron de la ausencia de pausas publicitarias durante el programa, a diferencia de los espectadores en aquel país. A principios de este año, el vicepresidente y productor de línea de la WWE, Brian Fadem, declaró al Sports Business Journal que las interrupciones serían inexistentes para la audiencia internacional de la compañía y que, durante varios meses, los fans tendrían acceso a entrevistas exclusivas o a la continuación de un combate en lugar de pausas publicitarias.

► Netflix ya incluye comerciales fuera de los Estados Unidos

Durante las últimas semanas, la tendencia cambió y en muchos mercados internacionales se ha visto un cambio en la programación de la WWE para la marca roja en Netflix, con anuncios que han empezado a emitirse durante todo el programa. Al respecto, según un informe reciente de BodySlam+, varias de sus fuentes han indicado que Netflix ha comenzado poco a poco a insertar pausas publicitarias para los fans internacionales que ven toda la programación de la WWE. Por lo tanto, además de la presencia de comerciales durante los episodios de WWE RAW para el público global a partir de ahora, otros programas semanales como NXT y SmackDown también se verán afectados. Ambos programas se transmiten por Netflix internacionalmente, a diferencia de Estados Unidos, donde aún se emiten por cable.

El año pasado, se informó que Netflix decidió emitir comerciales durante Monday Night RAW en los Estados Unidos como parte de una estrategia de la compañía para probar las pausas publicitarias tanto para su programación en vivo como para la pregrabada, y consideró que su programa insignia de los lunes por la noche era un buen punto de partida. Ahora que ya han pasado casi diez meses de este nuevo acuerdo, parece que WWE decidirá expandirlo a nivel global, aunque no se sabe si el contenido de la publicidad será la misma que visualiza la audiencia en Norteamérica.