Netflix estrena el tráiler de The Queen of Villains

El 19 de septiembre se estrena la serie de cinco episodios de Dump Matsumoto, The Queen of Villains, y Netflix acaba de presentar al mundo el tráiler.

No te pierdas tampoco la descripción:

¿Cómo logró una mujer causar un frenesí en Japón?

Estrenándose el 19 de septiembre, The Queen of Villains revela la historia de Dump Matsumoto, la “heel” más aterradora durante la edad de oro de la lucha libre femenina en Japón. A lo largo de cinco episodios, la serie explora los eventos que la llevaron a su ascenso hace décadas.

Desde los años 70 hasta los 80, equipos de lucha libre femenina como «Beauty Pair» (Jackie Sato y Maki Ueda) y «Crush Gals» (Chigusa Nagayo y Lioness Asuka) se convirtieron en íconos nacionales. Cautivaron a Japón no solo compitiendo, sino también cantando y bailando en el ring. En el otro lado estaba Dump Matsumoto, la rival jurada de las «Crush Gals.» Hizo de todo Japón su enemigo, causando estragos dentro y fuera del ring. Pero una vez, a la joven Dump Matsumoto le dijeron que era demasiado amable para ser una villana. ¿Qué eventos la convirtieron en una de las figuras más odiadas en la historia de la lucha libre japonesa?

Interpretando a estas luchadoras icónicas está un talentoso elenco elegido a través de audiciones:

La comediante multifacética Yuriyan Retriever interpreta a Dump Matsumoto. Erika Karata (Desert of Namibia) interpreta a Chigusa Nagayo, quien comienza como una luchadora en entrenamiento fracasada, pero eventualmente alcanza la fama. Ayame Goriki (Watashi ga Ore no Jinsei?!) interpreta a Lioness Asuka, conocida por ser la luchadora más atlética y técnica entre sus compañeras.



El reconocido Osamu Suzuki desarrolló, escribió y produjo la serie. Después de escuchar a Matsumoto hablar sobre la era de la lucha libre femenina en su programa, Suzuki se inspiró para convertir su historia en una serie y escribió el guion él mismo. Kazuya Shiraishi (The Devil’s Path, The Blood of Wolves, Lesson in Murder) es el director supervisor, mientras que la propia Chigusa Nagayo lideró el entrenamiento físico de los actores y presidió las escenas de lucha libre.

Ve el ascenso de estas mujeres a la fama y las lecciones que sus trayectorias nos enseñan hoy. La Reina de las Villanas se estrena a nivel mundial el 19 de septiembre, solo en Netflix.

Sobre la Serie de Netflix The Queen of Villains

Logline:

The Queen of Villains revela la historia no contada de Dump Matsumoto, una luchadora profesional que provocó un auge en la lucha libre femenina en la década de 1980 con su séquito de seguidores. A diferencia del icónico dúo «Crush Gals,» Chigusa Nagayo y Lioness Asuka, Matsumoto dejó su huella como la heel más famosa. Dominando las pantallas de televisión, se convirtieron en un fenómeno cultural que cautivó a Japón.

