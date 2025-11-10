Rene Dupree: «Netflix, Arabia… A WWE le da igual»

El ex-luchador de la WWE Rene Dupree prevé el posible futuro de WWE y de AEW haciendo referencia a Arabia Saudita, Netflix, TKO y la inteligencia artificial.

► El futuro de WWE según Rene Dupree

Los inteligencia artificial, los saudíes y el futuro de WWE

“Esto es algo más grande que lo que muchos piensan.

La gente anda diciendo: ‘Van a usar inteligencia artificial, tienen a un tipo nuevo que va a ayudar con la escritura, la IA va a escribir los shows’, y todo eso. Ahora estamos en la temporada de Riad. TKO pagó ocho mil millones por WWE, y ahora van a llevar WrestleMania a Riad. Los saudíes quieren comprar la empresa, y he escuchado que el precio podría ser de unos 20 mil millones. Pero, ¿qué sabe Turki Al-Sheikh sobre cómo crear “heat” o cómo montar un show de lucha libre? Nada. Así que, si introduces la inteligencia artificial, puedes venderles la idea diciendo: ‘No necesitan un equipo creativo, la IA escribirá el show por ustedes’. Y por eso, poco a poco, lo están implementando. Es el mismo patrón, un juego de multimillonarios. Elon Musk, por ejemplo, tiene sus túneles que perforan la tierra, sus cohetes para ir a la Luna y a Marte, sus propios satélites y hasta su fuerza de robots. Tiene su propia inteligencia artificial. Si juntas todo eso, si realmente quieres ir a Marte, no vas a mandar personas; mandarás robots que no necesitan oxígeno, ni dormir, y que pueden trabajar con energía solar, algo en lo que Musk también está muy metido. Esos robots prepararán todo, y eventualmente podremos colonizar. No van a mandar inmigrantes ilegales a sembrar papas en Marte. Todos esos componentes que parecen inversiones separadas de distintas corporaciones multimillonarias en realidad forman parte de un mismo objetivo más grande, una misión a futuro. Por eso los cinco grandes que entienden el juego siguen en el poder, tomando tanto terreno como puedan dentro de la lucha libre. Así, cuando vendan, no se irán con 500 millones… sino con 5 mil millones cada uno. Todo se está conglomerando. WWE podría ser comprada por Netflix. Cada vez todo se condensa más, y nos venden la ilusión de elección: piensas que una empresa es independiente, pero en realidad hay dos compañías matrices por encima. Así es como funciona el gran negocio. Lo mismo pasará con la marihuana: ahora son pequeños productores y tiendas familiares, pero en 15 o 20 años, Philip Morris y Marlboro serán dueños de todo ese mercado. Así es como evoluciona el capitalismo.”

AEW, Netflix y la venta de derechos

“Todo está en venta, hermano. Se dice que Netflix está interesada en AEW, y algunos dicen: ‘¿No sería eso un conflicto de intereses?’ No, para nada. Podrían crear un bloque entero de lucha libre en Netflix. Podrían tener Raw, adquirir SmackDown, NXT no debería ser difícil de conseguir, ¿por qué no tener también AEW? Claro, tal vez haya cláusulas que lo impidan, pero si TKO se vende a los saudíes y ellos están de acuerdo, todo es cuestión de dinero. Todo depende de cómo se reescriban los contratos. No creo que haya una cláusula de competencia que bloquee a Raw en Netflix, porque SmackDown está en USA Network, que también es parte de NBC. Incluso dentro de casa ya hay conflictos menores, y aún así funcionan. Además, Netflix tiene más poder que TKO. Su valor en bolsa debe ser tres o cuatro veces mayor.”

Los contratos, las fusiones y la incompetencia ejecutiva

“Cada vez que ocurre una fusión, hay una reestructuración en la parte alta. Cuando estuvimos supuestamente asesorando a USA Network (que pertenece a NBC), pasó lo mismo. Cuando se lanzó Peacock, integraron USA dentro de NBC, y entonces se dieron cuenta de que no necesitaban dos equipos de diseño gráfico, ni dos directores de programación. Así que muchos fueron despedidos, y ascendieron a gente que no estaba lista para esos puestos. Todos dicen: ‘Es Netflix, seguro que son genios’. Pero te aseguro que en la cima hay muchos que deberían seguir siendo becarios. Llegaron ahí porque alguien cerró un trato multimillonario, se movió de puesto, o una empresa se fusionó y esa persona terminó con un nuevo cargo sin saber realmente lo que hace. Presumen de haber cerrado un contrato de 1.500 millones, pero en realidad compraron un limón: un producto que prometía 5 millones de espectadores por semana y ahora Raw está en 1.8 millones, y SmackDown apenas en 1 millón. Son vendedores de autos usados, vendiendo humo. Y para cuando todo se derrumba, ese ejecutivo ya fue ascendido a CNN o a otra compañía. Es un ciclo constante de incompetencia. Al final, Raw seguirá donde está, porque a Netflix no le importa tanto el rating, sino el catálogo. Su modelo de negocio se basa en la visualización retroactiva y el binge watching. Lo que quieren es una biblioteca gigante, no un show con 5 millones de espectadores semanales.”

La caída de audiencia y el desinterés de las plataformas

“Mira, Raw empezó el año con unos 5 millones de espectadores y ahora ronda los 2.2. Si yo perdiera el 58% de mis clientes en seis meses en mi negocio (Raven’s Joint), me volvería loco. Ni siquiera dejaría que llegara a eso. Si pierdo 5 o 10%, ya estoy haciendo cambios para revertirlo. Pero ellos ya cobraron el cheque y les da igual. Vendieron un producto malo prometiendo millones de espectadores, pero ya recibieron el dinero. Les da lo mismo. Hicieron lo mismo con Fox, CW, USA Network, Netflix… y el siguiente en la fila serán los saudíes, porque son los que más van a pagar.”

¿Arabia Saudita comprando WWE?

“Todo esto es parte del plan Vision 2030 de Arabia Saudita y de la temporada de Riad. Es una farsa, y eventualmente les va a explotar en la cara. ¿Escucharon a los australianos gritar ‘F*** Saudi’ en el último pay-per-view? Y luego ves a Nick Khan diciendo esta semana: ‘Estamos seguros de que la gente de todo el mundo va a venir a Arabia Saudita para WrestleMania’. Esa es una frase de venta, porque saben que no van a ir. Están tratando de venderles la idea a los saudíes: ‘No se preocupen, la gente vendrá a su Las Vegas falsa’. Aunque no hubo reciprocidad por el 11 de septiembre, aunque todavía tienen esclavitud, tráfico humano, cuelgan gente de grúas, y no puedes ser abiertamente gay. Pero, bueno, las mujeres pueden conducir ahora, ¿no? Eso es lo único que cambiaron, y nos lo quieren vender como progreso. Nadie quiere reconocer toda esa porquería, pero mira, tenemos lucha libre, tenemos flag football con Tom Brady. ¡Qué progresistas somos! No lo son. Si realmente llevan WrestleMania allá, será un show comprado, con público saudí. No van a ir australianos, ni británicos, ni estadounidenses o canadienses. Y lo saben. Por eso Nick Khan dice: ‘Estamos confiados en que vendrán’. No van a venir, y él lo sabe. Si los saudíes compran WWE, ¿quién estará a cargo de lo creativo y de la producción? La inteligencia artificial.”