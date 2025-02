Netflix aclara cómo calcula la audiencia de WWE Raw

Dave Meltzer comentaba recientemente que Netflix estaría manipulando o habría manipulado los ratings del episodio de WWE Raw del 3 de febrero:

«Están en aproximadamente 1.2 millones de espectadores en Estados Unidos para el programa después del Royal Rumble. El año pasado, estaban en 1.9 millones. Es una gran caída. Esperaba que los números fueran mucho más altos, ¿sabes? El día después del Rumble. Me desperté, vi el número y pensé: ‘Está bien, subieron’. Y dos segundos después, miro esto y digo: ‘Oh, Dios mío. Están manipulando los números’«.

En lugar de rastrear las visualizaciones individuales, Netflix toma la cantidad total de horas vistas en una semana y la divide por la duración del contenido. Sin embargo, en el caso de WWE Raw, utilizan la repetición en lugar de la transmisión en vivo, lo que da como resultado un número artificialmente inflado. Ante estas opiniones e informaciones, el gigante del streaming envió esta declaración a Brandon Thurston de Wrestlenomics:

«Esto es una cuestión de que la duración cambia en vivo versus en SVOD«, refiriéndose a la visualización bajo demanda, en algún momento después de que Raw se haya transmitido en vivo. «Para los títulos en vivo, mostramos la última duración en nuestro Top 10. Por ejemplo, el estreno del 6 de enero está listado como 2.4 horas en Tudum (y en el producto hoy en día), pero fue incluso más largo en vivo debido a los anuncios. Al calcular las visualizaciones, implementamos un enfoque de ‘Visualizaciones Combinadas’, que calcula las visualizaciones para cada versión individual (con su propia duración) y luego toma el total sumado.»

Netflix quiere aclarar que las métricas que muestran (como las horas vistas o los rankings del Top 10) reflejan la última duración disponible, y que suman las visualizaciones de todas las versiones para obtener una cifra total.

