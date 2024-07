Aunque de inicio RevPro anunció como lucha titular el combate de Neón contra Cameron Khai en el evento Raw Deal el pasado 29 de junio, oficialmente consta como que el mexicano sólo ha puesto una vez sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, desde que se hiciera con dicha correa en Fantastica Mania UK dos meses atrás.

Hasta el momento, la lucha ante Will Kaven vista en el más reciente Live In Sheffield de RevPro supone su única defensa, pero pronto, el ahora también Campeón Mundial de Tríos del CMLL deberá afrontar nuevo reto. Y esta vez, en suelo amigo.

Dentro del cartel que el CMLL prepara para su función del próximo martes en la Arena México, Neón tendrá enfrente a Bárbaro Cavernario, uno de los grandes consentidos de la afición y actual Rey del Inframundo. RevPro señala que si Cavernario sale como nuevo monarca defenderá oro en su show de aniversario. Sin duda, gran desafío en ciernes y prometedor duelo que confirma la buena relación existente entre RevPro y el CMLL.

🚨 THIS TUESDAY the Undisputed British Cruiserweight Championship will be on the line in Arena Mexico!



Neon looks to make his 2nd defence Vs Barbaro Cavernario



If Cavernario is victorious he’ll be added to August 24th’s 12 Year Anniversary Cruiserweight Scramble as champion! pic.twitter.com/HOPqi9n0b0