Neiman Gracie busca recuperarse de duras derrotas

Neiman Gracie pasó de ser un contendiente invicto al título de Bellator a ganar solo dos de seis peleas en un lapso de tres años y medio.

Por mucho que Gracie esté contento con su completo juego de MMA, concentrarse en su arma principal podría ser la clave para salir de su depresión antes de su choque en Bellator 290 con Dante Schiro. Hablando en el episodio de esta semana de Trocação Franca , Gracie dijo que llevar a su oponente al suelo en el Kia Forum de Inglewood este sábado por la noche es una obviedad.

“El plan es volver a mis raíces”, dijo Gracie. “Nunca he dejado que mis raíces se vayan, los que me ven entrenar saben que siempre estoy dando la pelea por el suelo. Pero disfruto tanto estar en la jaula que termino peleando. Mis peleas siempre son divertidas, nunca he tenido una pelea aburrida, pero esta vez pelearé de manera más inteligente, usaré un poco mi cabeza y llevaré la pelea a donde soy bueno. Cuando puedo llevar la pelea donde quiero, soy uno de los mejores del mundo en esa área, y eso es lo que voy a hacer el sábado.

“Si puedo llevar la pelea al suelo y hacer mi jiu-jitsu, creo que puedo vencer a la mayoría de las personas en MMA. Ese es mi plan, tomar esta pelea donde me sienta más cómodo, pero él también es un tipo duro. Todo el mundo sabe todo en estos días, no hay tontos, pero si ves su última pelea, estaba ganando bien, pero terminó siendo atrapado en una sumisión loca, algo que nunca antes había visto. Va a ser una pelea divertida, y voy por la sumisión”.

Gracie desafió a Rory MacDonald por el campeonato de peso welter de Bellator en 2019 como parte del gran premio de las 170 libras, pero perdió por decisión. Se recuperó con una victoria por sumisión sobre el veterano Jon Fitch un poco más de un año después, pero luego tuvo marca de 1-3 en sus siguientes peleas, logrando una victoria por nocaut sobre Mark Lemminger entre derrotas ante Jason Jackson , Logan Storley y Goiti Yamauchi .

“Todo en la vida depende de cómo lo veas. Si pongo demasiada presión en mi cabeza y pienso, ‘F*ck, necesito ganar esta pelea’, solo empeoraré mi situación. Es una oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo recuperarme. Me he recuperado antes, así que es otra oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo superar cualquier cosa”.