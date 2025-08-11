Neal: «Prates será una pelea de un solo round»

No parpadees cuando Geoff Neal y Carlos Prates se enfrentan en UFC 319. Neal (16-6 MMA, 8-4 UFC) y Prates (21-7 MMA, 4-1 UFC) se enfrentarán en un combate de peso welter de tres asaltos el 16 de agosto en el United Center en Chicago ( ESPN+ , ESPN, pago por evento).

Dado que ambos peleadores cuentan con un alto porcentaje de nocaut, «Handz of Steel» predice un rápido final de Prates.

«Quien logre evitar ser golpeado ganará. Realmente siento que será una pelea de un solo asalto. Ese es mi objetivo. Claro, estoy entrenando para tres asaltos, pero en realidad estoy entrenando para una pelea de un solo asalto. No hay razón para que esta pelea pase del primer asalto».

Ambos pelearon en el UFC 314 en abril, pero el combate se canceló cuando Neal se retiró por razones no reveladas. Prates terminó compitiendo dos semanas después en el evento principal de UFC on ESPN 66 contra Ian Machado Garry, pero sufrió su primera derrota en el octágono .

Neal planea ejercer presión sobre Prates desde el principio.

«Me veo noqueándolo en el primer asalto. Probablemente no suceda al principio, pero sí en los últimos dos o tres minutos. Ese es el objetivo: entrar, cansarlo, darle volumen y luego derribarlo».