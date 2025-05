New York Knicks e Indiana Pacers van a enfrentarse en la final de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA buscando un sitio en las Finales, donde uno de ellos jugará contra Minnesota Timberwolves u Oklahoma City Thunder.

Indiana. New York. A rematch of last year’s East Semis 🔥

Tyrese Haliburton, Pascal Siakam and the Pacers square off against Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns and the Knicks in the Eastern Conference Finals!

📺 GAME 1 tips Wednesday at 8:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/NYCg9KU6Gs

— NBA (@NBA) May 19, 2025