La dupla de Natural Vibes (Kzy y Big R Shimizu) actuales poseedores del Campeonato Open the Twin Gate, harán su debut en los Estados Unidos con la empres Major League Wrestling.

Esto sucederá el 4 de febrero dentro del evento MLW SuperFight. Natural Vibes expondrá el cetro de parejas de Dragon Gate ante The FBI (Little Guido y Ray Jaz). Esta será la primera oportunidad del FBI por el Campoenato Open The Twin Gate.

MLW dio a conocer la realización de esta lucha con el siguiente anuncio:

Major League Wrestling anunció hoy una lucha por el Campeonato Twin Gate de DRAGONGATE: los campeones Natural Vibes (Kzy y Big Boss Shimizu) contra el FBI en MLW SuperFight’23 el sábado 4 de febrero en el 2300 Arena de Filadelfia. El capo del FBI, Little Guido, y su primo Ray Jaz, conocidos colectivamente como los italianos de pura sangre, lucharán contra los campeones de Dragon Gate , Natural Vibes por sus cinturones. Con 2 reinados como Campeón Mundial en Parejas de ECW y peleando en la UWFi, Guido es duro como un clavo y sabe un par de cosas sobre entornos extremos. Ahora, el técnico italiano y su primo, un aficionado consumado, Ray Jaz, un luchador de la NCAA condecorado, buscan obtener el respeto que exigen al llevarse los títulos en parejas de Dragon Gate (conocido como Open The Twin Gate Title) en SuperFight. Sin embargo, para hacerlo, tendrán que superar a dos de los mejores en la lucha libre en parejas, Natural Vibes. Compuesto por Kzy y Big Boss Shimizu, Natural Vibes aparecieron en el video de MLW en Blood & Thunder y revelaron que harán su debut en MLW el 4 de febrero a lo grande con una defensa del título. Entusiasmando a las multitudes con el rap de Kzy y el baile popular de Natural Vibes camino al ring, Natural Vibes puede ser la unidad más popular en Dragon Gate en la actualidad. Optimista, confiado y rebosante de éxito, es difícil negar la excelencia de Natural Vibes. Rapeando en japonés al ring, Kzy muestra su amor por el hip hop en todo lo que hace. Mientras entretiene, Kzy es una amenaza en el suelo con movimientos como la Ganjigarame así como en el aire, con su brillante Frog Splash. Considerado el líder de Natural Vibes, Kzy es el veterano del equipo, ya que debutó en 2006 y es conocido por su liderazgo, lo que lo convierte en el contraataque perfecto para la extravagancia de Big Boss Shimizu.

Con casi dos meses como monarcas, Natural Vibes hará la segunda defensa de su cetro, luego de vencer a la pareja de Takashi Yoshida y YAMATO en el evento “The Gate de Origin 2022”, en el mes de diciembre en Sendai