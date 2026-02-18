Nattie explicó sobre su cambio de personaje y actitud

Nattie, anteriormente conocida como Natalya durante la mayor parte de su carrera en la WWE, ha presentado un cambio de personaje y actitud durante las últimas semanas, mostrando un enfoque mucho más agresivo en sus movimientos, y cambiando también su apariencia. Si bien esto ha sido novedad en la WWE, la veterana ya había experimentado esta faceta fuera de la compañía, inclusive en AAA, lo cual provocó que muchos fanáticos pidieran que se extendiera hacia dicha compañía, lo cual eventualmente sucedió.

► Nattie afirma que va por todo

Durante un episodio de «Busted Open Radio», Nattie expresó exactamente qué ha impulsado su nueva actitud y por qué la cree necesaria. Luego explicó que parte de su reinvención comenzó saliendo de la WWE y trabajando en otros programas mientras aún estaba bajo contrato para la empresa, donde regresó a promociones más pequeñas.

«Quiero hacer mucho más, y por eso me mantengo lista… He estado hambrienta en la WWE durante años, ¿y ahora que Nattie finalmente está aquí? Voy por todo.»

«También tuve suficiente autoconciencia, algo de lo que carece alguien como Becky Lynch; he tenido suficiente autoconciencia para darme cuenta: vale, es hora de cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, ¡obtendrás los mismos resultados!»

«Para rendir, demostrar que nunca he fallado en nada y que quería ganarme todo, y no me conformaba con solo recibir un sueldo de la WWE. Si no funciona para mí, ¿funciona para la WWE? Y por eso, de nuevo, pedí salir de la empresa… Pero tengo muchísima hambre, me muero de hambre. No solo voy por el campeonato de Becky, lo quiero todo».

A principios de este mes en WWE Raw, Nattie empezó su rivalidad contra Maxxine Dupri, a quien le costó su lucha por el Campeonato Intercontinental Femenil, y recientemente ambas tuvieron una lucha que terminó en conteo fuera.