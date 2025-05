► Nathan Frazer agradece a Motor City Machine Guns

Nathan Frazer expresa cuán importantes han sido para su carrera los Motor City Machine Guns, con quienes ahora comparte elenco en WWE Friday Night SmackDown y también la división de parejas después de que Frazer fuera ascendido a la marca azul junto a Axiom, con quien forma el equipo Fraxiom. De hecho, en el programa más reciente, Alex Shelley y Chris Sabin los salvaron.

Last Friday was a really special night for me personally.

When I was grinding on the indies in late 2019/early 2020, I didn’t have a lot of time left on my US student visa. I knew that it was only a matter of time before I either make it big, or get sent back home and have to… pic.twitter.com/dmysvSomYE

— Nathan Frazer (@WWEFrazer) May 18, 2025