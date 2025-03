Nate Díaz quiere el título para completar el legado en UFC

Nate Díaz quiere dar una oportunidad más en la UFC para perseguir el oro. Díaz (21-13 MMA, 16-11 UFC) se alejó de la promoción después de una victoria por sumisión sobre Tony Ferguson en UFC 279 en septiembre de 2022 para abrirse a otras oportunidades fuera de la promoción de MMA con sede en Las Vegas.

Después de dejar la promoción de peleas que consideró su hogar durante casi 15 años, Díaz produjo resultados mixtos en el ring de boxeo, perdiendo por decisión unánime ante el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en agosto de 2023 y ganando una nominación mayoritaria contra su compañero veterano de UFC Jorge Masvidal en julio de 2024.

Ahora, Díaz quiere regresar a la UFC porque no considera que su legado con la promoción esté completo, aunque cree que muy pocos pueden compararse.

“ El legado… no lo considero un hecho… Creo que está infravalorado, y creo que, joder… creo que dejé un impacto mayor que el de muchos de estos, joder, cualquiera, en realidad. O sea, Conor (McGregor) lo hizo en cierto modo, y luego piensas, como mi hermano, pero todo eso también se olvida. Puede desaparecer porque, de todas formas, no recibes el crédito. Mejor que siga así para siempre. Por eso planeo luchar para siempre”.

Díaz ha sido uno de los favoritos de los fans desde la quinta temporada de «The Ultimate Fighter» en 2007. Su estilo de lucha y personalidad, junto con la de su hermano Nick, crearon una base de seguidores de culto en el mundo de las MMA. Los hermanos Díaz eran una raza diferente y generaban un gran interés en sus peleas, sin importar el resultado.

Eso es algo que Díaz cree que podría aportar de nuevo en una última búsqueda del oro, si se presenta la oportunidad. Cree que a la plantilla actual le faltan estrellas trascendentales.

“ Bueno, todo el mundo está aburrido ahora mismo, así que estoy intentando hacer otras cosas por ahora. Pero quiero volver y conseguir un título de la UFC. No quiero pelear por nada, ¿sabes? Quiero pelear por algo… Se trata de la expectación, de quién está de moda y quién está haciendo algo. Ahora mismo, nadie está haciendo nada en la UFC”.

Si Díaz recibiera una llamada para regresar a la UFC, sabe que quiere regresar en peso welter, pero no está seguro contra quién se enfrentaría.

“Nadie. Por eso no estoy ahí ahora mismo, ¿sabes? Estoy observando. Espero algo… No hay ruido, nadie hace nada. No hay nadie con quien pelear, todos están mal. Todos en el boxeo y las MMA”.