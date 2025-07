Nate Díaz pide una trilogía con Conor McGregor

Nate Díaz quiere una oportunidad más ante Conor McGregor. Uno de los peleadores más queridos en la historia de la UFC, Díaz saltó al estrellato al derrotar inesperadamente a Conor McGregor con poca antelación en el UFC 196 de 2016.

La victoria dio lugar a su icónica frase «No me sorprende, cabrones», y a una revancha solo cinco meses después, que McGregor ganó por decisión mayoritaria. Desde entonces, la posibilidad de una tercera pelea los ha perseguido, y ahora, casi una década después de su primer encuentro, Díaz quiere que se repita.

“Si pudiera pelear con cualquiera ahora mismo, pelearía —con todo el respeto— si Conor McGregor regresara. ¡Rayos, Conor McGregor!. Ahora mismo no hay nadie más con quien pelear. Me gustaría que regresara e impresionara a todos primero. No es que lo necesite, pero sería genial verlo de vuelta. Todos lo odian. Me gustaría vencer a alguien en la cima del mundo, y creo que tiene la capacidad para hacerlo”.