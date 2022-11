Nate Díaz involucrado en altercado en UFC 281

La antología de las peleas de multitudes de Nate Díaz construyó un clip mayor el sábado fuera del Madison Square Garden.

Tras la conclusión del UFC 281, Díaz fue captado en vídeo mientras se separaba de Dillon Danis, aliado de Conor McGregor y luchador de Bellator, y de otras personas, mientras el fundador de Paradigm Sports, Audie Attar, intentaba sofocar la situación.

No está claro qué provocó el altercado, aunque la rivalidad entre McGregor y Díaz está bien documentada. Ni Díaz ni Danis han hecho comentarios desde el altercado, que tuvo lugar frente a una legión de aficionados a la salida del evento.

Mira el video de la pelea a continuación (vía Twitter):

.@DillonDanis and @NateDiaz209 nearly came to blows following #UFC281 – slaps and drinks were thrown.

Full story: https://t.co/xaAk6DtrG2 pic.twitter.com/UZyRYsEHKQ

— MMA Junkie (@MMAJunkie) November 13, 2022