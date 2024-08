La ex estrella de la UFC Nate Diaz no iba a dejar sin respuesta las calumnias vertidas sobre un ex oponente del Octágono, saltando de inmediato a la defensa.

El streamer Adin Ross emitió recientemente duras críticas contra Leon Edwards, que perdió el campeonato del peso welter ante Belal Muhammad en el evento principal del UFC 304 el pasado fin de semana.

Ross despotricó durante casi tres minutos contra Edwards después de que la derrota del británico le costara una apuesta de 250.000 dólares, afirmando que Edwards era el «peor campeón de la historia» y es «una vergüenza para la UFC».

Mientras que los comentarios de Ross recibieron una recepción mixta de los fanáticos de la pelea, Díaz no lo estaba teniendo, tomando su Instagram Stories para sugerir que alguien debería «golpear su trasero».

► Nate Diaz se quedó corto en el memorable combate de cinco asaltos contra Leon Edwards en 2021

Diaz y Edwards se enfrentaron en una pelea de cinco asaltos en UFC 263, con Edwards ganando por decisión unánime. «Rocky» tuvo el control absoluto durante cuatro asaltos antes de ser sacudido y derribado por Díaz en el quinto, un momento aterrador al que logró sobrevivir.

Antes del UFC 304, Edwards no había perdido desde su primer enfrentamiento con Kamaru Usman a finales de 2015. Su única no victoria en ese tramo fue su primer encuentro con Muhammad en marzo de 2021, una pelea que Edwards estaba ganando claramente antes de que un segundo pinchazo en el ojo resultara en un no contest.

Edwards, sin embargo, fue incapaz de manejar la lucha libre de Muhammad en el combate de pago por evento en Manchester, siendo completamente trabajado mientras «Remember the Name» se llevó la decisión y el título en una pelea que muchos han calificado como aburrida y poco emocionante.

Díaz, por su parte, compitió en un combate de boxeo con Jorge Masvidal el mes pasado, ganando por decisión y pidiendo la revancha con Jake Paul.