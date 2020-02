Natalya se enfrentó a Asuka en el último Monday Night Raw y desarrollaron un gran encuentro, lo cual posiblemente sorprendió a más de uno. La nipona logró ganar la lucha con la ayuda de su compañera de equipo Kairi Sane, quien estaba afuera del ring y provocó la distracción que resultó decisiva. Luego de este encuentro, «La Emperatriz del mañana» también desafió a Becky Lynch a otro encuentro, el cual la Campeona aceptó rápidamente.

Durante el referido encuentro, Natalya sufrió un ojo morado, el cual parece haber ocurrido durante un intercambio agresivo en el cual Asuka la pateó en la cara. Antes del incidente, hubo un intercambio verbal entre los dos con Natalya sorprendida diciendo: «¡Vamos per**! ¿Quieres pegarme?». Aquí el momento exacto del impacto:

Así, la rubia recurrió a su cuenta de Twitter para mostrar su ojo morado:

Luego de eso, Asuka y Natalya tuvieron un intercambio vía Twitter, donde esta última no estaba nada contenta con las acciones de la nipona.

Hasta ahí concluyó el incidente por el momento, pero no descartemos que continúen las hostilidades el lunes próximo, a pesar de que Asuka tiene una lucha titular contra Becky Lynch. De ser el caso, Natalya y Asuka podrían rivalizar quizás en Super ShowDown, lo cual encaminaría a «The Man» a su rumorada lucha contra Shayna Baszler en Wrestlemania 36.

En un dato que tampoco pasó desapercibido, Natalya rindió un homenaje a Kobe Bryant, quien falleció recientemente, luciendo una banda amarilla y una morada en su brazo derecho, en alusión a los colores de Los Angeles Lakers, equipo del que Bryant fue una de sus máximas estrellas en la historia.

The last week has put so much in perspective for me. You’ve got to strive for greatness. You’ve got to pay it forward. You have to love with all of your heart. #Raw 💜💛 #mambaforever pic.twitter.com/dyewlx6C9T

— NattieByNature (@NatbyNature) February 4, 2020