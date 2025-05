Natalya: «WWE puede hacer un show semanal femenil»

Después de siete años de espera, durante los cuales no pocas luchadoras de WWE lo han pedido, Evolution 2 se llevaría a cabo el 13 de julio. De momento, esto no está confirmado, y dado que faltan menos de dos meses para dicha fecha, es posible que no sea acertada.

► La división femenil de WWE

Pero lo sea o no no cabe duda de que la división femenil quiere una secuela de aquel evento exclusivo para ellas de 2018. Y entre otras ellas ahora resalta una de sus líderes, la más veterana, Natalya. Atendamos a sus recientes declaraciones:

“Espero que sí que suceda. Creo que hay muchas mujeres en este momento con muchísima hambre de éxito y me encantaría absolutamente que se hiciera realidad. Creo que, bueno, el primer evento que tuvimos fue un lleno total. Llenamos el Nassau Coliseum y fue un show increíble. Siento que Triple H realmente apoya a las mujeres en la lucha libre, e incluso este año tuvimos una lucha más que el año pasado en WrestleMania.”

De hecho, «The Queen of Harts» no se queda ahí ya que también cree que podría hacerse un programa semanal solo con luchadoras:

“Me encantaría ver un evento premium solo de mujeres, pero también me encantaría ver un programa completamente femenino. Creo que podemos hacerlo en WWE. Si miras el roster femenino de Raw, el de SmackDown, el de NXT, y también a las mujeres que vienen del programa de desarrollo (ID) y de EVOLVE, y todos estos otros shows, hay tantas mujeres talentosas solo dentro de la familia WWE que no hay razón para que no podamos tener un programa de una o dos horas.”