Natalya revela qué historia de WWE le devolvió la fe en su futuro

Natalya comparte cómo una historia reciente de WWE despertó en ella una nueva esperanza. A veces, ver brillar a otros es el primer paso para creer en uno mismo.



«The Queen of Harts» destaca la importancia de contar historias en el wrestling y celebra que Triple H confíe en el talento veterano para brillar en las grandes ocasiones.

Once you’ve been hungry, you can never be full. pic.twitter.com/UTuGFuGWXz

— Nattie (@NatbyNature) May 25, 2025