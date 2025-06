Natalya vs. LayCool, ¿de nuevo en la WWE?

A falta de que se conozca prácticamente todo el cartel de la segunda edición de WWE Evolution, no faltan las luchadoras que estén jugando con algunas ideas. Por ejemplo, la miembro del Salón de la Fama Michelle McCool comentaba recientemente:

«Sí. Siempre digo que estoy a solo una llamada de distancia. Me gusta… bueno, de hecho he estado un rato en el ring y me siento bastante bien. Si me lo piden, allí estaré. De hecho, me encantaría una reunión genial. Creo que Layla por fin está volviendo a la escena.»

Embed from Getty Images

► LayCool vs. Dungeon Dolls

Unas palabras las de la veterana que provocaron que fans y medios imaginen no solo su regreso a los cuadriláteros durante el evento premium exclusivamente femenil sino una posible reunión con su gran amiga Layla, con quien una vez formada la alianza LayCool.

Y a su vez esta es un deseo que ha llevado a una interesante conversación entre McCool y Natalya en redes sociales en las últimas horas en la que se juega con la idea de que LayCool se enfrenten a «The Queen of Harts» y Maxxine Dupri, Superestrella WWE y su pupila en The Dungeon 2.0 :

I mean…..if you & Maxxine get too big for your britches, happy to come settle your tea kettle🫖🫖 https://t.co/r9nXCgO2uf — McCool (@McCoolMichelleL) June 21, 2025

Natalya: «¡¡¡Me encantaría una reunión de LayCool!!! ¡¡¡Es el momento!!!». Michelle McCool: «O sea… si tú y Maxxine se les suben los humos, con gusto voy y se los bajo«.

No one knows LAYCOOL’s wrestling playbook better than I do @McCoolMichelleL. @maxxinedupri and I will be FLAWLESS and ready for a fight. Pick the place… https://t.co/hKORfPAuFH pic.twitter.com/JUrmMXTgZk — Nattie (@NatbyNature) June 21, 2025

«Nadie conoce los trucos de LAYCOOL como yo.

Maxxine y yo vamos a estar más que listas. Solo digan cuándo y dónde.»

tea’s hot, britches are tight, and the dolls don’t always play nice.. 🤭 https://t.co/vyOtu8j0w3 — MAXXINE DUPRI (@maxxinedupri) June 21, 2025